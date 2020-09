À N'Gaous, ville des agrumes et autres jus de fruit, la famille sportive a accueilli, voici trois jours, au stade communal local, une rencontre de football entre les anciens joueurs de l'équipe nationale de football dont Antar Yahia et les anciens joueurs de la wilaya de Batna, dont Hadj Aïssa. Cet événement sportif a eu lieu en hommage à Brahim Guellil, qui s'est éteint en 2008, laissant d'immenses regrets au sein de la famille sportive des Aurès. Il avait évolué comme joueur exemplaire du CABatna avant de devenir entraîneur au bénéfice du même club, puis du MSPBatna et de l'USBiskra. Cette louable initiative des responsables et des supporters du club sportif de N'Gaous consacre le devoir de mémoire, honorant un homme qui a occupé une place importante dans le sport national et qui a constamment servi d'exemple pour les générations montantes.