Naïma Salhi a été convoquée et entendue cette semaine par la Gendarmerie nationale dans le cadre de la plainte dont elle fait l'objet pour propos haineux et racistes, annoncent les initiateurs de la plainte, les avocats Sofiane Dekkal et Kader Houali ainsi que le militant Salim Chait, cités par TSA. «Naïma Salhi a été entendue par la brigade de recherche de la gendarmerie de Chéraga, dans le cadre de la plainte déposée contre elle le 9 juin 2019, pour «incitation à la haine raciale» et «appel au meurtre», indiquent-ils dans une déclaration postée sur la page Facebook de Me Dekkal, sans préciser la date à laquelle la présidente du Parti de l'égalité et de la proclamation a été entendue. Ce n'est pas la première fois que Naïma Salhi est convoquée, révèlent-ils, mais cette fois elle a «fini par se présenter».