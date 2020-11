Le référendum du 1er novembre a été marqué par de graves dérapages venant d'une députée et d'une ministre. En effet, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme Kawtar Krikou a piétiné la loi, en direct devant les caméras des chaînes de télévison nationales. Cette avocate de formation a fait preuve d'un excès de zèle qui a choqué les citoyens en refusant de prendre le bulletin de vote du «non». La préposée au bureau avait même rappelé à la ministre l'obligation de prendre ce bulletin, mais la ministre a fait fi de l'observation en continuant son chemin d'un air des plus méprisants. Au même moment, la «députée» habituée aux polémiques, Naïma Salhi, s'est prise en photo en train de déchirer le bulletin du «oui» avant d'en faire un post sur les réseaux sociaux. Une grave atteinte à la dignité de l'Etat. N‘y a t-il pas une loi pour punir ce genre de comportement? Que va -t-elle nous dire encore une fois? qu'elle était sous l'emprise de «la magie noire»...