Une sélection de 19 films libanais, a été mise en ligne sur la plateforme Netflix pour donner un aperçu des luttes, des espoirs et des rêves des Libanais, au moment où le pays traverse une grave crise politico-économique. Baptisée «Made in Lebanon», la collection comprend, entre autres, quatre films de Maroun Baghdadi, l'un des plus célèbres réalisateurs libanais disparu en 1993. «Hors la vie», «Petites guerres», «Whispers», «We are all for the Fatherland» et «Beyrouth O Beyrouth» figurent dans la sélection qui fait la part belle aux plus célèbres films de Maroun Baghdadi. D'autres réalisateurs y sont représentés, notamment ceux du Franco-Libanais Philippe Aractingi, avec «Bosta», «Listen», «Sous les bombes» et «Héritages», un mélange de fiction et d'autobiographie où le réalisateur raconte à ses enfants son expérience de la guerre, son exil ou encore son retour à la patrie.