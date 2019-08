Un groupe de bénévoles algériens a développé une application mobile 100% gratuite qui permet à des citoyens ou des structures de planifier rapidement et facilement des activités collectives citoyennes (nettoyage d’un lieu public, collecte caritative, match de foot, don du sang…). «Netlagaw» (on se rencontre) est l’appellation donnée à cette application qui a été lancée le 1er août dernier. Le 1er challenge qui a été lancé est un nettoyage des quartiers et des plages. Le succès est déjà au rendez-vous. Bravo à ces jeunes ALGERIENS !