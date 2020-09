L'ancien dirigeant de Nidaa Tounes, Ridha Belhaj, a indiqué, sur Shems FM, que le nouveau mouvement de Hichem Mechichi «puise ses racines de l'ancien président de la République, Béji Caïd Essebsi, de Nidaa Tounes et du mouvement national». Il a, surtout, évoqué au terme d'une réunion à Hammamet, avec les présidences du parti El Amel, Selma Elloumi, et du Mouvement démocratique, Ahmed Néjib Chabi, la création prochaine d'une nouvelle formation, censée faire renaître Nidaa Tounes ou son pendant, porteur du courant centriste et bourguibien pour rester fidèle à la démarche de Béji Caïd Essebsi. Ce futur parti rassemblerait quatre ou cinq formations actuelles, dont celle de Mohsen Marzouk, Machrou Tounes. L'annonce n'a pas été du goût de certains Tunisiens qui voient en celui-ci «un des fossoyeurs» du parti de BCE, trahi par son poulain Youcef Chahed, créateur de Tahya Tounes.