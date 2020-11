Nike, leader mondial de l'équipement sportif, a inauguré, hier, un nouveau point de vente en Algérie et qui sera le plus grand magasin de la marque dans toute l'Afrique du Nord. Situé au dernier étage du Centre commercial de Bab Ezzouar, à l'est de la capitale Alger et s'étendant sur une surface de plus de 570 m², le leader de l'équipement sportif y proposera les dernières innovations et tendances de ses collections Running, Training, Football & Lifestyle pour hommes et femmes. Il s'agit du plus grand magasin de l'équipementier américain d'Afrique du Nord.