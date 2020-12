L'ancienne ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a réagi, à son audition, mercredi 23 décembre, par le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger dans le cadre des enquêtes sur la grande corruption menées par la justice. Rien n'a filtré sur cette audition, la première pour l'ex-ministre de l'Éducation nationale (2014-2019), néanmoins l'information a été largement rapportée par les médias. Jeudi, Nouria Benghebrit a confirmé avoir été entendue par la justice, dénonçant «la désinformation colportée par certains médias et les réseaux sociaux», autour de cette affaire non sans préciser «j'ai été convoquée en tant que témoin et aucune accusation n'a été portée contre moi», a-t-elle écrit dans un tweet, sans donner plus de détails.