La population mondiale devrait augmenter de 2 milliards au cours des 30 prochaines années, passant ainsi de 7,7 milliards à 9,7 milliards d’habitants en 2050, d’après un rapport des Nations unies publié lundi à Londres. Selon l’édition 2019 du rapport intitulé « Perspectives de la population mondiale : faits marquants », publié par la division démographique du département des Affaires économiques et sociales des Nations unies, la population mondiale pourrait atteindre un pic vers 2100, avec près de 11 milliards d’habitants, ont poursuivi les mêmes sources. Le rapport a également fait état du vieillissement de la population mondiale, en raison notamment de l’augmentation de l’espérance de vie et de la baisse des niveaux de fécondité. La tranche d’âge des plus de 65 ans est celle qui croît le plus rapidement, a précisé le document, soutenant que d’ici 2050, une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans, contre une sur onze en 2019.