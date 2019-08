Un nouveau collectif citoyen s’est constitué à Oran. Il est noble en ce sens que son but est de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des autistes, a-t-on appris du secrétaire général de ce groupe composé de parents et bénévoles. «La catégorie particulièrement ciblée dans ce cadre sont les autistes en post-puberté (adolescents et au-delà)», a précisé à l’APS Kaouel Meguenni, saluant l’adhésion de nombreux bénévoles parmi les étudiants et professionnels de la santé à l’instar des médecins, psychologues et orthophonistes. «Le choix de la catégorie d’autistes indiquée est dû au fait qu’il existe déjà des associations dédiées aux petits et à leur intégration scolaire, alors qu’à l’adolescence la prise en charge exige une nouvelle approche», a-t-il expliqué. Le collectif a également entamé les démarches en vue de son agrément au statut d’association pour consolider sa vocation essentiellement axée sur «la formation des parents et des aidants», a-t-il fait savoir. L’intégration des autistes à Oran est appuyée par plusieurs institutions à l’instar des directions de la santé, de l’action sociale, de l’éducation, de la jeunesse et des sports, et de la formation professionnelle.