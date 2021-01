Conséquences de l'annonce faite par le ministre de l'Industrie sur les ondes de la Radio nationale, concernant l'annulation de la décision d'importer des voitures de moins de 3 ans, une nouvelle hausse des prix des voitures d'occasion est intervenue. Cette flambée a été constatée en dépit de la fermeture des marchés de voitures en raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19. L'annonce du ministre a entraîné des records supplémentaires estimés à 20 millions de centimes en seulement 24 heures. Certes, l'annonce du ministre n'explique pas, à elle seule, cette hausse des prix. En effet, le manque de disponibilité de voitures neuves sur le marché et la dépréciation du dinar sont, entre autres, les autres facteurs ayant conduit à cette hausse. Et dire que l'article 110 de la loi de finances pour 2020 autorise l'importation des véhicules de tourisme de moins de 3 ans d'âge, par les particuliers résidents, une fois tous les 3 ans, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun et sur leurs «devises propres», par débit d'un compte devises ouvert en Algérie.