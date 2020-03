Le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (Snapo) a appelé, à Alger, par la voix de son président, Messaoud Belambri, à accélérer l'élaboration de textes d'application pour accompagner la nouvelle loi sur la santé, une démarche susceptible d'aider les professionnels du secteur à organiser, voire promouvoir et encourager l'activité pharmaceutique.Intervenant en marge de la 13e Conférence nationale du Snapo, Belambri a souligné l'importance «d'accélérer l'élaboration et l'application des textes de loi devant accompagner la nouvelle loi sur la santé, publiée au Journal officiel en juillet 2018 en ce sens où une telle démarche aiderait les professionnels de la santé à promouvoir et à encourager la production pharmaceutique, en sus d'organiser le marché national et d'assurer sa stabilité, notamment au vu des grandes perturbations enregistrées ces dernières années».