Des chercheurs américains de la Harvard Medical School ont développé une méthode rapide et peu coûteuse pour détecter le virus SARS-CoV-2 sans avoir besoin de matériel ou d'équipement spécialisé, selon une nouvelle étude publiée mardi dernier, à Washington. Cette méthode consiste en une inactivation virale, destinée à rendre les échantillons manipulables sans danger, suivie d'une réaction de détection isothermique de 30 minutes lisible par un marqueur coloré entre le rouge et le jaune. La sensibilité du test peut encore être améliorée au moyen d'un protocole de purification simple et peu coûteux, selon cette étude publiée aux Etats-Unis par le compte rendu de l'Académie nationale des sciences. Cette méthode pourrait aider à répondre à la pénurie de capacités de dépistage et elle peut être utilisée dans un grand nombre d'environnements, font valoir les chercheurs.