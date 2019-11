Le gouvernement Legault imposera dès le 1er janvier 2020 un test des valeurs aux travailleurs qualifiés qui souhaitent émigrer au Québec. Mais les émigrants économiques auront aussi une autre option: suivre un cours de 24 heures. Les ressortissants étrangers et les membres de leurs familles respectives qui souhaitent s’établir au Québec (à l’exception d’un enfant à charge de moins de 18 ans ou d’une personne ayant une condition médicale invalidante) devront désormais obtenir une «attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne». Pour l’obtenir, ceux qui n’habitent pas au Québec devront passer une évaluation en ligne d’une vingtaine de questions et avoir un score d’au moins 75%. Québec a octroyé un contrat de 140.000 $ à «des experts» pour élaborer son test, en plus d’y consacrer 100.000 $ du budget du ministère de l’Immigration. Ce test sera une condition incontournable pour l’obtention du certificat d’acceptation du Québec (CAQ).