Il s'agit là de la réponse du président de l'Association de protection des consommateurs (Apoce), Mustapha Zebdi, au ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali. Ce dernier, faut-il le rappeler, a une nouvelle fois provoqué la polémique en évoquant les rêves des Algériens et l'importation de véhicules.

«Dire qu'acquérir un véhicule est un rêve inaccessible, nous disons non», a répliqué Mustapha Zebdi, dans une déclaration à TSA ajoutant «de telles déclarations ne doivent pas être faites, dès lors qu'il y a des alternatives». «Ne pas trouver des alternatives et des solutions ne veut pas dire que c'est une tâche impossible. Nous maintenons qu'il y a encore des alternatives et nous (Apoce) en avons même proposé: comme par exemple autoriser les émigrés à faire rentrer des véhicules en Algérie et les vendre sur le marché national en dinars. Comme ça le Trésor ne perdra pas et les véhicules seront disponibles», a insisté Zebdi.