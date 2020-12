Le Sultanat d'Oman autorise les Algériens et les ressortissants de 102 autres pays à entrer sur son territoire sans visa pour un séjour touristique sous certaines conditions. Selon le site visa-algérie, Oman va exempter les ressortissants de 103 pays, dont l'Algérie, de l'obligation de visa d'entrée pour un séjour de 10 jours maximum, a annoncé la police du Sultanat. Parmi les pays dont les ressortissants sont autorisés à entrer sans visa, on retrouve, en plus de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France, la Suisse, l'Italie ou encore le Portugal. L'État du Golfe a repris les vols internationaux le 1er octobre dernier, mais seuls les citoyens et les personnes détenant des visas de résidence et de travail valides pouvaient y entrer. La semaine dernière, Oman a déclaré qu'il reprendrait l'octroi de visas touristiques aux personnes en visite pour des voyages organisés par des hôtels et des compagnies de voyage, après leur suspension en raison de la pandémie de coronavirus.