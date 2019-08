Encouragez vos enfants à se salir lors de leurs jeux en plein air, et ils se sentiront heureux, confiants et en bonne santé. Une phrase lourde de sens avec laquelle la marque de détergent OMO a annoncé son grand événement «LI KOUL TACHA HKAYA» qui aura lieu le jeudi 15 août 2019, à 18h00 au niveau de la pépinière Garden, Chéraga. Au programme des ateliers pédagogiques et d’apprentissage par l’expérience, intervention d’experts dans le domaine de l’enfance, conteuse d’histoire, jeux . Un moment convivial à partager avec vos enfants autour des valeurs de la marque, alors soyez nombreux…