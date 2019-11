Au titre de l’exercice 2020, l’enveloppe qui sera accordée à l’Office national des œuvres universitaires (Onou) est de 117,4 milliards de DA. Une dépense importante qui sera revue selon le ministre, Tayeb Bouzid, à travers une nouvelle vision basée sur le principe «de transition graduelle du mode de soutien indirect au mode de soutien direct, en vue de rationaliser les dépenses et la gestion et améliorer les œuvres universitaires, outre la création d’une bourse d’excellence pour récompenser les meilleurs dans les domaines pédagogiques et sportifs ». Il sera donc question d’une amélioration sensible de la bourse estudiantine en contrepartie de l’abandon du soutien direct accordé aux étudiants dans le transport et la restauration.