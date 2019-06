Une première session de formation à la chasse au profit des chasseurs amateurs a été lancée, jeudi dernier, au niveau du centre de formation professionnelle de Merdj Edhib, dans la ville de Skikda. Environ 50 chasseurs amateurs de différentes régions de la wilaya bénéficieront au cours de cette session, qui sera suivie par d’autres actions similaires dans la perspective de former environ 2000 chasseurs âgés entre 25 et 70 ans. Le programme de cette session de 3 jours, deux journées de cours théoriques et une journée de pratique», comportera différentes leçons sur les espèces de mammifères, d’oiseaux et d’animaux autorisés à la chasse, en plus de concepts relatifs à la santé de la proie et la législation relative à la chasse, tandis que le volet pratique sera consacré au maniement des fusils de chasse et des munitions.