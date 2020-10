Deux visites de travail de deux ministres étaient programmées hier, à Constantine, note la cellule de communication de la wilaya dans un communiqué adressé aux représentants de la presse nationale et locale. Il s'agit de la ministre de la solidarité et du ministre des Affaires étrangères. Seulement la cellule de communication a oublié d'informer les journalistes que le déplacement du ministre des AE a été annulée, pour que les journalistes qui se sont déplacés en masse se retrouvent dans une totale confusion et personne ne pouvait confirmer ou infirmer si Boukadoum était à Constantine. Après plus d'une heure d'attente, la cellule de communication confirme l'annulation de la visite. Un acte que les journalistes ont jugé comme «un mépris» et un manque de considération. Le collectif dénonce ce manquement qui n'est pas le premier et attire l'attention du wali sur ces comportements préjudiciables