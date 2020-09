Dans l'Union européenne, 13% des morts sont liés à la pollution, selon un rapport publié, hier, de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), pour qui la crise sanitaire actuelle est un signal devant accélérer une prise de conscience de la relation entre environnement et santé. «L'émergence de ces agents pathogènes zoonotiques (comme dans le cas du Covid-19) est liée à la dégradation de l'environnement et aux interactions entre l'homme et les animaux dans le système alimentaire», affirme l'étude qui souligne que les Européens sont en permanence exposés à des risques environnementaux: pollution de l'air - qui, si elle a nettement diminué, demeure le premier facteur de mortalité, pollution sonore, et par produits chimiques. Dans les 27 pays de l'UE et au Royaume-Uni, 630.000 décès pouvaient être attribués directement ou indirectement à un environnement pollué en 2012 selon les derniers chiffres disponibles, indique le rapport qui relève d'importantes différences entre l'Ouest et l'Est de l'Europe et selon le niveau socio-économique.