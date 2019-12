«Tout va très bien madame la marquise !» Notre article sur le quartier Haï El Bina de Dély Brahim, plongé dans le noir depuis plus d’un mois, a fait réagir de nombreux citoyens de la capitale. Nous avons reçu plusieurs appels et mails qui dénoncent le manque de professionnalisme de l’Erma. Excédés , ces habitants des quatre coins du grand Alger ont affirmé qu’ils étaient dans la même situation, avec des quartiers entiers sans la moindre lueur. Comme pour les habitants de Haï El Bina, ils ne cessent de faire des réclamations sans que leurs doléances ne soient prises en compte. Pis encore, ils ne reçoivent aucune réponse. D’ailleurs, personne ne répond sur le numéro vert de cet Epic. Pourtant, le directeur de cet établissement public qui a en charge la maintenance de l’éclairage public était passé sur les ondes de la Radio nationale pour « vanter » le travail de son entreprise. Il avait même affirmé que les réclamations sont prises en charge dans les 24 h, avec un retour d’information aux usagers. Un flagrant délit de mensonge qui n’a d’autre but que de tromper le nouveau wali d’Alger, Abdelkhalek Siouda sur les performances de cette entreprise. Or, au vu de la situation actuelle du pays, un tel jeu est très dangereux. En cas de troubles nocturnes, d’émeutes ou même de petits incidents, la défaillance de l’éclairage public provoquerait un véritable drame. Même les caméras de surveillance risquent de ne pas fonctionner, comme c’est le cas à Dély Brahim où l’on a essayé de braquer les distributeurs de la banque Al Salam. M. le wali, des mesures doivent être prises, il y va de la sécurité des citoyens et du maintien de l’ordre public !