L'opération «bouteilles contre flexy», qui consiste à offrir du crédit téléphonique aux citoyens qui ramènent des bouteilles en PET (plastique transparent), lancée par l'entreprise publique de gestion des centres d'enfouissement technique, «connaît beaucoup de succès», selon ses initiateurs. Une dizaine de jours après le lancement de cette opération, au niveau du centre de tri de proximité de M'dina J'dida, le nombre de bouteilles collectées s'élève à plus de 11.000 Des dizaines de personnes ont ainsi répondu favorablement à cette opération organisée sous le slogan «Tri tes déchets et recharge ton portable», affirme Mme El Mogherbi, estimant que cette affluence est encourageante pour continuer dans ce genre d'opération qui vise à ancrer la culture du tri des déchets chez le citoyen et promouvoir l'activité de la valorisation des déchets.