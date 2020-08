La marque mondiale de smartphones Oppo a lancé son dernier spot publicitaire institutionnel en Europe, soulignant sa collaboration avec le FC Barcelone (Barça) alors que l'équipe tente de se qualifier aux 8es de finale parmi toutes les élites européennes. La campagne ponctue l'expansion continue du marché de l'entreprise, ayant ajouté l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et la Roumanie à son portefeuille européen le mois dernier. Cela s'appuie sur un partenariat déjà fructueux de cinq ans avec l'équipe, qui est la coopération la plus ancienne entre une marque chinoise et un club de football européen. Oppo organise une série de contenus numériques d'une saison, comprenant une session virtuelle de questions-réponses avec les joueurs de la première équipe, une campagne sociale et une nouvelle publicité intitulée «Allez-y». (Voir ici: https://youtu.be/Kam-Ye03JHM).