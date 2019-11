La marque de smartphones innovante et avant-gardiste, Oppo, a dévoilé son dernier smartphone, Oppo A1k. Bénéficiant d’une mémoire de 32 Go de mémoire de stockage et d’une batterie longue durée, A1k dispose de l’écran Waterdrop - le plus populaire de l’année, ainsi que d’une coque arrière à la texture métallique. Avec une batterie robuste de 4000 mAh, Oppo A1k tire parti de l’optimisation des algorithmes d’intelligence artificielle pour réduire la consommation d’énergie et offrir une durée de vie exceptionnellement longue.