Oppo lance le A5s avec deux puissantes caméras, un écran Waterdrop et une autonomie exceptionnellement longue. Alger, Algérie, le 20 octobre 2019 – Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (ci-après dénommée Oppo), la marque de smartphones à la pointe de la jeunesse, a dévoilé son dernier smartphone de milieu de gamme, Oppo A5s. Bénéficiant d’un design élégant et d’une longue durée de vie de la batterie, le A5s est doté de l’écran Waterdrop - le plus populaire de l’année, ainsi que de deux caméras arrière et d’un scanner d’empreintes digitales. Avec une batterie robuste de 4230mAh, Oppo A5s tire parti de l’optimisation des algorithmes d’intelligence artificielle pour réduire la consommation d’énergie et offrir une durée de vie exceptionnelle de la batterie.