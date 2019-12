La première marque mondiale de dispositifs intelligents, Oppo, a lancé récemment son tout nouveau Color OS7 à New Delhi, en Inde. C’est le premier lancement du système d’exploitation basé sur androïd personnalisé opéré en dehors de la Chine. Sous le nouveau slogan « Smooth and Delightful » (Fluide et Ravissant), l’événement a dévoilé le concept Infinite Design de Color OS7 ainsi qu’une série de solutions techniques et de nouvelles fonctionnalités localisées, pour une expérience sans effort et centrée autour de l’utilisateur. Avec Infinite Design, Color OS7 a adopté une approche visuelle légère qui simplifie l’interface utilisateur et lui permet de se concentrer davantage sur son contenu. En plus de la personnalisation complète des icônes, le mode sombre offre une expérience de lecture exceptionnelle, permettant aux utilisateurs d’être plus concentrés et de réduire la consommation de batterie.