Oppo, une des marques de smartphones les plus performants au monde, dévoilera sa série Reno2 pour le marché algérien à Alger, le 11 février, promettant de redéfinir les limites de la créativité des utilisateurs. La dernière version de la série Reno d’Oppo sera dotée de nombreuses fonctions permettant d’améliorer la photographie, notamment une configuration de quadruple appareil photo de 48 MP, un zoom hybride x5 avec zoom numérique x20, le mode ultrasombre permettant aux utilisateurs de profiter de prises de vue ultraclaires de nuit, avec des détails invisibles à l’œil humain et ultra Steady Video apportant un niveau de «caméra d’action» exceptionnellement clair et fluide.