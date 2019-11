La 4ème édition du Salon international du transport et de la logistique (Logistical-2019), s’est distinguée par une forte participation de start-up et d’entreprises innovatrices. Parmi elles, celle qui a créé Opticharge, une innovation technologique qui facilitera le quotidien des transporteurs et des expéditeurs à la fois. Ainsi, les expéditeurs, qui souffrent de l’instabilité des coûts, et les transporteurs qui roulent à perte, à la recherche d’une « course » intéressante, pourront désormais se connecter à distance pour trouver le terrain de l’accord bénéfique aux deux partis.

A l’origine, Opticharge est une start-up qui a axé son objectif sur le problème du transport et de la logistique, et les difficultés de trouver un accord rapide entre ceux qui expédient et ceux qui ont un camion pour le transport. Cette microentreprise a mis en place une plateforme électronique permettant de relier les expéditeurs et les transporteurs de marchandises en temps réel à travers une application mobile et un site Web.