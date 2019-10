Une compétition de duathlon sera organisée ce vendredi à Oran et ce, pour la première fois en Algérie. Cette discipline qui consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives: la course à pied, suivie d’une épreuve de cyclisme puis d’une dernière manche de course à pied, devrait drainer une forte participation des athlètes avides de s’illustrer dans ce genre de sport peu connu dans le pays, selon le président du Club Octopus, Foued Ghazoui, organisateur de l’évènement. Il a ajouté que cette compétition accueillera amateurs et professionnels, «chacun à son rythme, le tout pour le grand plaisir des spectateurs». Dans le duathlon, un sport universel connu comme étant une discipline de spectacle, la course à pied est la première et dernière étape de ce sport. Le cyclisme, plus communément le vélo, se place entre les deux transitions de la course à pied.