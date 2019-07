Le nouveau centre commercial et de loisirs « Es-Senia » a été partiellement ouvert vendredi aux visiteurs et aux clients en attendant sa mise en service totale au mois de septembre prochain. Cet espace commercial et de loisirs est le plus grand du genre à l’échelle nationale. Il est considéré comme une « valeur ajoutée » à la wilaya d’Oran qui aspire à devenir une métropole à dimension méditerranéenne, comme l’avait souligné le gérant du centre, Alain Roland, lors d’une conférence de presse, animée à cette occasion. Le centre « Es-senia » s’étend sur une surface totale de 100.000 m2 dont 34.000 m2 abritant l’espace commercial comprenant 120 enseignes ainsi que des espaces de loisirs dont un cinéma multiplex, un bowling, une galerie d’art, un kids park, une librairie et un hypermarché. Le centre compte un Food Court de 23 restaurants, un parking de plus de 1600 places et autres boutiques de service. L’infrastructure accueillera en moyenne 20.000 visiteurs par jour.