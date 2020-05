Le ministre des Ressources en eau, Arezki Baraki, a rappelé, à Boumerdès, que la situation de l'alimentation en eau potable (AEP) dans ladite wilaya «ne s'est pas améliorée» en dépit des fonds octroyés et des moyens dont dispose la wilaya. Baraki s'est dit «étonné» des indicateurs négatifs ayant été avancés concernant le secteur dans la wilaya et ce compte tenu des «fonds importants octroyés» au secteur et des moyens différents et importants dont elle dispose. «Je ne suis pas du tout satisfait de cette situation», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il refusait que 74% seulement de la population de la wilaya aient accès à l'eau potable de manière quotidienne tandis que le reste de la population soit obligé d'attendre jusqu'à 10 jours pour y avoir accès. Le ministre a déploré le grand dysfonctionnement marquant la gestion du secteur, disant qu'il était illogique que l'Etat réserve pas moins de 35 mds DA à cette wilaya pour la réalisation de 87 projets de développement en la matière dont seulement 40 projets sont en cours de réalisation.