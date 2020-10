L'Ouganda pleure Churchill Owaci. Un défenseur de 22 ans décédé après les coups de ses coéquipiers. Ceci suite à une erreur lors d'un match de football. C'est le Daily Monitor qui révèle l'information. La scène s'est produite dans le district nord de Lamwo. Churchill Owaci est mort. Il a commis une erreur qui a coûté un but à son équipe. Ses coéquipiers mécontents se sont acharnés sur lui, avant d'être séparés. Mais après le match, Owaci bouscule un coéquipier en guise de vengeance. S'ensuit une nouvelle bagarre. «Le défunt s'est effondré à quelques mètres de l'affrontement et a été transporté en urgence au Centre de santé Agoro III où il a été déclaré mort quelques heures plus tard», rapporte le Daily Monitor.