La première manifestation «Fashion week» s’est ouverte, dimanche dernier, à Oran avec la participation de 15 stylistes d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Liban et des Etats-Unis d’Amérique. Cette manifestation, qui enregistre la présence des jeunes stylistes algériens, vise à diffuser la culture de la mode en Algérie pour développer les secteurs de l’habillement et de beauté qui occupent une place importante dans l’économie mondiale, a souligné l’organisateur, Toumiat Lakhdar Nasrallah, lors d’une conférence de presse sur cet événement. Ce rendez-vous, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme, constitue une occasion pour les concepteurs et créateurs de mode algériens de présenter leurs œuvres, d’échanger les expériences et de s’inspirer des créations de modélistes professionnels à travers des rencontres bilatérales, a déclaré Toumiat, fondateur de «Fashion week» d’Oran.