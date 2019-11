Des démarches sont en cours pour l’ouverture de nouvelles lignes sur le littoral à partir du port d’Oran en prévision des Jeux méditerranéens 2021, a-t-on appris jeudi dernier de la directrice régionale ouest de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (Entmv). En marge de l’inauguration d’une nouvelle agence commerciale de l’ entreprise à l’est d’Oran, Mme Zerouali Amaria a fait savoir que des négociations sont en cours entre la direction générale de l’Enmtv et le ministère des Travaux publics et des Transports pour l’ouverture de nouvelles lignes maritimes en prévision des JM prévus en 2021 dans la capitale de l’Ouest algérien. Les lignes proposées, dont Oran-Mers El Hadjadj et Oran-Mostaganem, devront impulser une dynamique au tourisme, a-t-on souligné, signalant que la seule ligne urbaine côtière Oran-Aïn Turck desservie par l’Entmv chaque saison estivale a enregistré, en juillet et août derniers, 20 000 voyageurs.