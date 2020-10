Les agences onusiennes Unesco et Unicef, ainsi que la Banque mondiale, plaident pour laisser les écoles ouvertes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans un rapport qui souligne les dégâts posés à la scolarité dans les pays pauvres. «Il est essentiel d'accorder la priorité à la réouverture des écoles et de fournir des cours de rattrapage indispensables» aux élèves qui ont subi une fermeture des écoles, a affirmé dans un communiqué Robert Jenkins, responsable du département Education à l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance). «Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour voir les ravages que la pandémie a causés à l'apprentissage des enfants dans le monde entier. Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, cette dévastation est amplifiée car l'accès limité à l'apprentissage à distance, les risques accrus de coupes budgétaires et les retards dans les plans de réouverture ont contrecarré toute chance de normalité pour les écoliers», a-t-il noté.