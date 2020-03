L’épidémie de coronavirus a provoqué l’annulation du salon Livre Paris, qui était prévu du 20 au 23 mars, ce qui a été reçu comme un coup dur dans un secteur de l’édition français qui souffre économiquement. «A la suite des décisions gouvernementales d’interdire des rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné, nous avons pris avec regret la décision d’annuler l’édition 2020», a indiqué le président du salon, Vincent Montaigne, dans un communiqué publié dimanche soir. Pour la 39e édition du salon l’an dernier, Paris avait accueilli 3 000 auteurs et 1 200 exposants venus de près de 50 pays.Les organisateurs avaient relevé une très légère baisse de fréquentation (-2%) dans un contexte et une actualité sociale tendus. L’événement s’était tenu en plein mouvement de contestation des « gilets jaunes », avec le samedi 16 mars des violences et pillages de magasins dans le quartier des Champs Elysées.