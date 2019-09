Les jeunes de Taourirt Mimoun ont réalisé un passage piéton en trois dimensions «3D» au niveau du CEM Larbi Mezani. Ce chef-d’œuvre a pour but, non pas uniquement l’agréable effet visuel, mais surtout la sécurité des enfants. Car les expériences faites dans plusieurs capitales ont démontré que les statistiques des accidents avaient baissé au niveau des rues ayant opté pour ce type artistique de marquage au sol. Ce trompe-l’œil est censé interpeller les conducteurs qui s’élancent parfois trop vite au niveau des établissements scolaires. «En donnant un effet de relief, ce nouveau type de matérialisation des traversées piétonnes a pour but de responsabiliser les automobilistes en les faisant ralentir. Cela repose sur un jeu de couleurs, visible de nuit, qui donne un effet en trois dimensions», a expliqué à ALG24, un des initiateurs de cette initiative.