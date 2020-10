L'Allemand Mesut Özil, joueur du club anglais d'Arsenal et payé 20 millions d'euros par an, n'a pas été retenu par l'entraîneur Mikel Arteta parmi les joueurs susceptibles de jouer en Championnat ni pour la Ligue Europa. Emargeant à plus de20 millions d'euros par an, joueur le mieux payé du club, l'Allemand n'a pas joué une seule minute depuis le 7 mars, et ne pourra pas jouer avec le club londonien avant janvier 2021. En outre, lors de sa dernière prolongation de bail avec le club londonien en janvier 2018, l'ancien madrilène s'était vu proposer une nouvelle clause, avec une prime de fidélité après l'été 2020.