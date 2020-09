Face à l'aggravation de la pénurie de médicaments contre les cancers, y compris pédiatriques, la Ligue contre le cancer a lancé, hier, une campagne de mobilisation, pour donner la parole aux malades, qui en sont les premières victimes. «Ce phénomène, incontestablement, a pu être aggravé par le Covid-19, mais en aucun cas n'a été créé par ce dernier. C'est vraiment un problème lié à la structure économique du marché du médicament», a expliqué le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. On a parlé de pénuries d'anesthésiques pendant la crise du Covid, mais le cancer et les pénuries de médicaments pour son traitement ont été oubliés, déplore-t-il. Le problème était déjà grave et préoccupant avant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19. 95% des pharmaciens hospitaliers constatent une aggravation du phénomène, selon un sondage Ipsos réalisé du 29 octobre au 4 décembre 2019 pour la Ligue auprès d'un échantillon représentatif de 500 professionnels de santé (pharmaciens de ville et d'hôpital, cancérologues, généralistes...).