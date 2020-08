La Huawei AppGallery dans le cadre de son noyau Huawei Mobile Services pour tous ses appareils. Depuis sa sortie en janvier 2020, le coeur du HMS a connu une croissance massive avec plus de 700 millions d'utilisateurs actifs par mois. Il a également attiré plus de 1,6 million de développeurs enregistrés et plus de 81 000 applications connectées à HMS Core. Dans ce cadre, la Huawei AppGallery a servi de plate-forme d'applications permettant aux utilisateurs de rechercher et de télécharger une grande variété d'applications populaires, qui sont désormais disponibles dans plus de 170 pays et régions. Huawei est allé plus loin et a introduit Petal Search. Un nouvel outil de recherche qui complète la Huawei AppGallery et offre aux utilisateurs un moyen plus simple de trouver et de télécharger une large gamme d'applications, d'actualités, de vidéos, etc.