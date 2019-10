Petrofac a célébré, aujourd’hui, la graduation des premiers délégués de son centre de formation aux techniques de construction, récemment rénové à Hassi Messaoud, dans le sud de l’Algérie. Le centre, qui dispense une formation à la prochaine génération de travailleurs algériens des industries pétrolière et gazière, avait repris ses cours en juillet à la suite d’un important remaniement. Avec une capacité de formation annuelle de 400 délégués algériens, le centre a été conçu, construit et est exploité par Petrofac, dans le cadre de son engagement en faveur du développement des compétences locales. Petrofac est active en Algérie depuis 1997, avec plus de 85% de sa main-d’œuvre algérienne recrutée localement.