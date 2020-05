Des citoyens de la cité Bouabbaz, sur les hauteurs de Skikda, ont protesté dimanche dernier, contre le projet de réalisation d'une clinique privée dans la forêt située à proximité de cette cité. Des représentants de ces protestataires ont déclaré contester un projet qu'ils ont qualifié d'«agression sur cette forêt», estimant que l'octroi d'autorisation pour la réalisation de cette clinique était «un acte de pillage des forêts de Skikda et ses espaces verts». Les contestataires ont appelé, dans une lettre ouverte adressée au wali, à «l'ouverture d'une enquête et mettre un terme au pillage des forêts de Skikda», refusant catégoriquement la pose de la première pierre et appelant à transférer ce projet dans un autre endroit». De son côté, le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Skikda, Chérif Boudaâs, a insisté sur «la prise d'une décision d'arrêt immédiat des travaux» appelant «l'entrepreneur chargé de la réalisation de ce projet à réparer la panne signalée sur la conduite d'alimentation en eau potable (AEP), causée par ce chantier».