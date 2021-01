Abdelkrim Abada, dissident de l'actuel direction du FLN, comparaîtra ce mardi devant le juge d'instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs pour répondre d'une accusation de diffamation déposée contre lui par le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baâdji. On croit savoir que le patron du vieux parti n'a pas apprécié les termes d'un communiqué signé par Abdelkrim Abada, commentant la nomination de Baâdji à la tête du FLN. Les proches de Abada affirment ne pas connaître la nature exacte de l'accusation de diffamation. On en saura donc plus, ce mardi.