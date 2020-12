Véritable poumon de la région, le patrimoine forestier des Aurès qui s'étend sur des milliers d'hectares affiche une diversité et une richesse de sa flore parmi laquelle se trouve le majestueux cèdre de l'Atlas. Or, celui-ci a été victime, dans les années 2010, d'une étrange infection qui a entraîné la disparition de nombreuses quantités de cet arbre hautement prisé, au point que seuls 6000 ha ont pu survivre à la maladie sur les 27000 que comptait la région aurésienne. Parmi les zones durement affectées, on trouve la forêt de Belezma, les îlots de Touggourt, Boumerzoug et Telmet ainsi que des espaces à Tichaou, Refaa, S'gag, Guetiane et Djebel Chelia. Des mesures ont été prises aussi bien pour limiter les dégâts, en soignant les arbres encore valides, que pour opérer un vaste reboisement, dans le cadre d'une campagne qui concernera pas moins de 800 ha, d'ici 2024. Sous forme de volontariat, 1500 cèdres ont été plantés dans le Djebel El Gountas, dans les environs de Hidousa, à l'ouest de la ville de Batna.