L’Algérie ambitionne de planter, au titre du programme national de reboisement, un total de 43 millions d’arbres forestiers toutes espèces confondues. Ce Programme national de reboisement a été lancé à partir des hauteurs du Parc national de Chréa et touchera les 48 wilayas, notamment celles frontalières afin de protéger certaines infrastructurelles telles que les aéroports, les routes et les structures militaires. Vu l’importance écologique, économique, sociale et même sanitaire, que revêt ce programme national de reboisement placé sous le signe «un arbre pour chaque citoyen», dont le lancement officiel a coïncidé avec la célébration de la Journée nationale de l’arbre (25 octobre). Ce programme cible les espaces forestiers, mais aussi les espaces verts dans les villes. Il est aussi question de la relance du Barrage vert selon une approche socio-économique et environnementale qui prenne en compte toutes les nouvelles données pour éviter les dysfonctionnements enregistrés dans le passé.