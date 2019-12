La scène est devenue aussi banale que permanente : de nombreuses pleureuses qui mendient sous différents prétextes et des malades mentaux qui apostrophent les usagers, dans des discours sociétaux et parfois politiques, allant jusqu’à les invectiver. Ce sont là des comportements devenus quasi permanents et le plus navrant reste qu’ils se déroulent au vu et au su des contrôleurs, apparemment mobilisés pour d’autres soucis que le fait de garantir aux voyageurs un parcours sans ce genre de désagréments. En effet, lorsque les rames sont bondées, les uns et les autres ne reculent pas devant le fait de bousculer les usagers pour parcourir les rames d’ un bout à l’autre, ce qui provoque parfois des tensions et des altercations que les usagers n’avaient pas prévues, au moment où ils s’acquittaient du prix de leur trajet, contrairement à un nombre de resquilleurs prêts à l’empoignade.