Plus d'un milliard de smartphones Androïd sont actuellement menacés: 400 vulnérabilités ont été trouvées sur les puces de la gamme Snapdragon de Qualcomm. Ces failles peuvent être, notamment exploitées lorsqu'un usager télécharge une vidéo ou tout autre contenu dont le rendu est assuré par la puce, mais aussi lorsqu'il installe une application malveillante ne nécessitant même pas d'autorisation. Un constat alarmant, révélé par la société Check Point. C'est une faille de sécurité majeure qu'ont découvert les chercheurs de Check Point. Dans leur étude, ils font état de plus de 400 vulnérabilités trouvées au sein des puces de la gamme Snapdragon de Qualcomm. Or, ces SoC sont utilisés sur 40% de smartphones à l'échelle mondiale, soit plus d'un milliard d'appareils. Ils sont également utilisés sur de nombreuses tablettes. Tous deviennent ainsi vulnérables à diverses attaques.