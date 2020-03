Quelque 10 millions d'arbustes ont été plantés, jusqu'à février, dans le cadre du Programme national de reboisement (PNR) mis en place cette saison sous le thème «un arbre pour chaque citoyen», visant à planter 43 millions d'arbres à l'échelle nationale, a indiqué la sous-directrice du reboisement et des plants à la direction générale des forêts (DGF), Sabrina Rachedi. Lancé le 25 octobre 2019, ce programme se poursuivra jusqu'au 21 mars courant en vue de valoriser les forêts et les zones urbaines, et verra la plantation de plus de 5 millions d'arbustes en zones urbaines et quelque 5 millions d'arbustes au niveau des forêts, des bassins et des barrages pour lutter contre l'érosion des sols. En partenariat avec les secteurs de l'environnement, de l'habitat, des transports et de la jeunesse et des sports, l'opération de reboisement a touché le Barrage vert et les régions du Sud à travers la mise en place de ceintures à même d'arrêter le déplacement du sable et protéger la ville et les infrastructures, ainsi que par la réhabilitation des forêts dégradées, notamment en raison des feux.