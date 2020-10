Les centres de commandement et des opérations relevant de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) ont reçu, au cours des 9 premiers mois de l'année en cours, un total de 2 269 756 appels téléphoniques de citoyens, via le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17, ont indiqué les services de la Sûreté nationale. Les statistiques font état de 1 052 627 appels reçus sur le numéro gratuit 1548, de 639 827 appels reçus sur le numéro de secours 17 et de 557 302 appels recensés au niveau des standards de la SN, consistant essentiellement en des demandes d'intervention, de secours, de renseignements et d'orientation, ainsi que des signalements de disparition d'enfants et des dénonciations de crimes. À rappeler qu'en plus du numéro vert 15-48, le numéro de secours 17, la Dgsn dispose de l'application mobile «Allo Chorta», ainsi que ses deux pages Facebook et Twitter, en vue de contribuer à la prévention et à la lutte contre la criminalité et enrichir les différentes activités de sensibilisation, dont celles liées à la situation sanitaire induite par la pandémie de Covid-19.